В Москве обвиняют в дискредитации российской армии владельца автомобиля, разместившего на заднем стекле ставшее вирусным в соцсетях обращение куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба российской армии Валерию Герасимову о боеприпасах.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Внедорожник "Джип Гранд Чероки", принадлежащий 51-летнему Алексею, остановили на Планерной улице в российской столицы. Поводом стала наклейка заднем стекле автомобиля с текстом: "Шойгу, с@ка, где снаряды?"

Полицейские оформили на Алексея протокол по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей (23 тысячи гривен по текущему курсу). Суд по этому делу назначили на 22 мая.

К слову, самому Пригожину за это видео, также как и за прочие заявления против командования российской армии, никаких обвинений не предъявляли и протоколов не выписывали.

В начале мая мы публиковали видеообращение Пригожина с жестким выпадом в адрес российского военного руководства.

Вскоре после этого он выпустил новое видео, в котором заявил, что снаряды без дела лежат на складах, потому что есть люди, которые решили накопить резервы, пока на фронте снарядный голод.