Министерство обороны Украины кратко прокомментировало мятеж куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России.

Соответствующий пост появился в Twitter военного ведомства.

"Мы наблюдаем", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тыловому лагерю ЧВК "Вагнер". В Минобороны России опровергли это заявление Пригожина.

Незадолго до сообщения об ударе по лагерю наемников Пригожин обвинил Сергея Шойгу в геноциде русского народа.

Также Пригожин заявил, что Шойгу лично прибыл в Ростов, чтобы отдать приказ нанести удар по лагерям "Вагнера".

Ранее куратор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что он ведет 25 тысяч человек разбираться, "почему в стране беспредел". Российская власть квалифицировала его заявление как мятеж.

По данным источников BBC, в Москве уже подняли по тревоге сотрудников ФСБ и всех силовиков.

Тем временем в Украине обрадовались мятежу Пригожина и считают, что он приближает победу.

Мы разбирались, почему куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил военный мятеж.