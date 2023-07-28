Фотография фото куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которая на днях разошлось в Сети с утверждением о том, что она сделана на экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка. За мир, безопасность и развитие", на самом деле снята не на полях мероприятия, а в принадлежащем Пригожину петербургском отеле "Трезини".

Об этом пишет издание "Фонтанка".

Ранее пресса сообщила, что на снимке Пригожин позирует с послом Центральноафриканской Республики в РФ Леоном Додону. Но как пишет The Financial Times, рядом с куратором "Вагнера" Фредди Мапуке, начальник протокола президента Центральноафриканской Республики.

Издание указывает, что снимок был опубликован в Facebook Дмитрием Сытым, главой Русского дома в Центральноафриканской республике, "одной из самых заметных фигур Вагнера" в ЦАР.

Отметим, что на упомянутом форуме выступил Владимир Путин, который называл действия Пригожина 23-24 июня мятежом и предательством.

Ранее французские СМИ сообщали, что у "вагнеровцев" после мятежа начались проблемы в ЦАР, и часть из них уехали из африканской страны. А The Wall Street Journal в материале "Путин делает шаги к перехвату контроля над мировой империей "Вагнера" сообщала, что операции ЧВК будут продолжаться в Африке, но уже под другим руководством. Но больше сведений об "исходе" ЧВК из Африки не поступало.