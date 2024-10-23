Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия не применит ядерное оружие, которое есть в Беларуси, без его согласия.

Об этом Лукашенко заявил в интервью журналисту службы новостей BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

"Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси. Вы это четко должны понимать и представлять", - сказал Лукашенко.

Политик добавил, что в то же время и Беларусь, если бы шла речь о применении ядерного оружия для защиты своей страны, посоветовалась бы по этому вопросу с Россией.

В то же время Лукашенко не стал раскрывать алгоритм принятия решения об использования ядерного оружия.

"Скажу только одно: без моего разрешения это оружие применено быть не может. Но если надо будет Беларуси, оно будет применено", - заявил он.

Ранее Лукашенко пригрозил ядерным ударом в случае нарушения границы Беларуси и призвал к переговорам для окончания войны в Украине.

Напомним, президент Беларуси принимает участие в саммите БРИКС, который заканчивается сегодня.