Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что авиация противника не наводится с помощью знаков или "разметок". Поэтому подобная "охота" организована для того, чтобы породить шпиономанию. Об этом он сообщил во время брифинга.

"Наши военные и спецслужбы отмечают и просят вас обратить внимание на следующее. Что современная боевая техника и авиация не приводятся из-за световых знаков на столбах или на дорогах. Они приводятся с помощью других современных технических средств", - сказал он.

Поэтому Арестович призвал украинцев не стараться самостоятельно "охотиться на ведьм.

"Спецслужбы и военные украинские обращаются к вам с просьбой прекратить охоту на ведьм, самостоятельно не пытаться насильно задерживать, а сообщать в полицию и наши службы безопасности, военных по местонахождению лиц, которых вы подозреваете. И они будут действовать согласно протоколу, принятому спецслужбой", - подчеркнул он.

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