Официальные лица США допрашивают американцев, которые едут в Украину для борьбы с Россией, ссылаясь на проблемы внутренней безопасности.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на разведывательный бюллетень, с которым ознакомилось издание.

Из документа видно, что правительство США собирает информацию о поездках американцев в Украину и интересуется их активностью после их возвращения.

Но критики говорят, что акцент в документе на "насильственных экстремистах и сторонниках превосходства белой расы" перекликается с одним из главных тезисов Кремля: "поддержка Украины означает также поддержку неонацистов".

Это происходит в то время, когда Вашингтон пытается решить сложную задачу: отговорить американцев от участия в боевых действиях вместе с солдатами, которые получили часть своей подготовки и большую часть своего оружия в самих США.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.