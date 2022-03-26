В Киевской области полиция задержала бандитов, расстрелявших из автоматов мирных граждан в Большой Дымерке.

13 марта двое преступников с автоматами угнали автомобиль и по дороге расстреляли двух гражданских лиц, которые передвигались на легковушке.

Тогда полиция оперативно задержала одного из стрелков, им оказался 29-летний житель Большой Дымерки. Второго стрелка задержали на днях в Броварах.

30-летний ранее судимый выходец из Богдановки скрывался от полиции и ждал правоохранителей с гранатой в кармане.

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