Утром 10 февраля по всей Украине звучит воздушная тревога. Белорусские мониторинговые паблики сообщают о взлете самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У ВКС РФ. Этот борт может наводить и корректировать ракетные удары.

Киевская городская военная администрация в оперативной сводке сообщает, что в данный момент враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Имеется большая угроза ракетного удара.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие.

Противник запустил ракеты по Украине, сообщил одесский губернатор Максим Марченко.

Напомним, сегодня ночью Россия обстреляла Днепропетровщину "Шахедами" и ракетами, есть попадания в объект энергетики. Также прилет "Шахида" по объекту энергетики был в Хмельницкой области.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали, сколько времени будет у Украины для подготовки в случае наступления из Беларуси.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.