В Беларуси начинается совместная штабная тренировка с российской армией. Тема учений - "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Беларуси.

То есть, это будут учения по взаимодействию в штабе создаваемой в Беларуси совместной с россиянами группировки войск. Тренировка должна продлится две недели.

Сообщается, это "является очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению "Щит Союза – 2023", которое пройдет на территории РФ в сентябре 2023 года".

Ранее белорусы провели с россиянами летные учения.

Отметим, по данным Института изучения войны, Россия может снова вторгнуться в Украину через Беларусь к концу 2023 года.

Тем временем война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.