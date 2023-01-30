Армия РФ перебросила в Беларусь свои новые подразделения для подготовки. При этом некоторые прошедшие учения военные вернулись в РФ, откуда будут переброшены на фронт.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация на границе с Белоруссией остается полностью контролируемой.

"Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Там постоянно проходят учения между подразделениями РФ и Беларуси. Рядом с нашей границей мы не отмечаем перемещения ни военной техники, ни личного состава этих подразделений", — заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

При этом, по его словам, общее количество российских военных в Беларуси сейчас составляет примерно девять тысяч человек.

По информации ГПСУ, до конца февраля в Беларуси будут обучать военных для воздушных сил РФ.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали, сколько времени будет у Украины для подготовки в случае наступления из Беларуси.

По данным Института изучения войны, РФ может снова вторгнуться в Украину через Беларусь к концу 2023 года.