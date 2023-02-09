Сегодня лимиты потребления электричества для Киева были довольно высокими, но свет все же пришлось отключать.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке.

По его словам, всему виной стало "повышенное потребление" киевлян.

"Вчера НЭК выделил для Киева ограничения на уровне 845 МВт на период с 00:00 до 10:00 и 1027 МВт с 15:00 до конца суток. То есть в период с 10:00 до 15:00 ограничения были такими, что по расчетам коллег позволяли не отключать по стабилизационному графику. Но из-за повышенного потребления в это время возросла и нагрузка.

Некоторые участки сетей пока не могут передавать столь высокие объемы, поэтому пришлось вернуться к отключениям в некоторых районах. Теперь понятно, на что следует обратить внимание, чтобы придать системе большую функциональность", – объяснил Коваленко.

Он призвал "быть готовыми к отключениям".

Напомним, почти во всей Киевской области завтра, 10 февраля, целые сутки не будут отключать свет для замера уровня потребления электроэнергии.

А сегодня свет не отключали в Херсонской, Харьковской и Хмельницкой областях. Также постепенно увеличивается подача электричества в Одессу.