В Киеве несмотря на высокие лимиты потребления электричества пришлось отключать свет
Сегодня лимиты потребления электричества для Киева были довольно высокими, но свет все же пришлось отключать.
Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке.
По его словам, всему виной стало "повышенное потребление" киевлян.
"Вчера НЭК выделил для Киева ограничения на уровне 845 МВт на период с 00:00 до 10:00 и 1027 МВт с 15:00 до конца суток. То есть в период с 10:00 до 15:00 ограничения были такими, что по расчетам коллег позволяли не отключать по стабилизационному графику. Но из-за повышенного потребления в это время возросла и нагрузка.
Некоторые участки сетей пока не могут передавать столь высокие объемы, поэтому пришлось вернуться к отключениям в некоторых районах. Теперь понятно, на что следует обратить внимание, чтобы придать системе большую функциональность", – объяснил Коваленко.
Он призвал "быть готовыми к отключениям".
Напомним, почти во всей Киевской области завтра, 10 февраля, целые сутки не будут отключать свет для замера уровня потребления электроэнергии.
А сегодня свет не отключали в Херсонской, Харьковской и Хмельницкой областях. Также постепенно увеличивается подача электричества в Одессу.