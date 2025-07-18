В столице Украины накрыли мошеннический колл-центр, "работавший" с гражданами Турции.

Кадры с места событий публикуют столичные телеграм-каналы.

Когда Миграционная служба и силы Нацполиции пришли с обыском в подпольный офис аферистов, оборудованный в центре Киева, "сотрудники колл-центра" начали убегать через балкон второго этажа.

Правоохранители сообщают, что владельцы "предприятия" идентифицированы, иностранных граждан, причастных к незаконной деятельности, планируют депортировать, а организаторов привлечь к уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что под Днепром организаторы нелегальных колл-центров ездили на автомобилях с РЭБ.

Мошенники обманывали людей, представляясь работниками банков чтобы получить доступ к их счетам и похитить деньги.

Ранее в Москве накрыли сеть колл-центров, которую курировал известный в Украине наркобарон.

В перступной деятельности было задействовано около 500 человек. В офисах "конторы" даже была собственная служба безопасности, которая обеспечивала физическую охрану помещений и "сотрудников", а также вела наружное и внутреннее наблюдение.