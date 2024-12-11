В Москве задержаны организаторы мошеннических колл-центров, жертвами которых стали граждане более 20 стран и через которые были похищены десятки миллионов долларов.

Об этом сообщает Федеральная служба безопасности.

Как утверждает ФСБ, вместе с МВД она пресекла работу трех колл-центров, действовавших под контролем известного наркобарона Егора Буркина по кличке Мексиканец.

Сотрудники колл-центров по телефону похищали деньги под видом инвестиционной деятельности. Аферисты убеждали собеседников инвестировать свои сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Их жертвами стали десятки тысяч граждан Великобритании, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Кореи, Польши, Сербии, Турции, Франции, Чехии, Японии и других стран. Ущерб от незаконной деятельности исчисляется десятками миллионов долларов США.

В разоблаченных центрах работали около 500 человек. В структуре также была служба безопасности, которая обеспечивала физическую охрану помещений и сотрудников, а также вела наружное и внутреннее наблюдение

Что касается Буркина, то он известен тем, что создал огромную сеть производства и торговли наркотиками в России и Украине под названием "Химпром". Также он владеет мошенническими колл-центрами в Украине, являясь одним из крупнейших игроков на этом рынке. Против Буркина в конце прошлого года Владимир Зеленский утвердил санкции, введенные СНБО. Однако в политических и криминальных кругах Украины распространено мнение, что Буркин сохраняет обширные связи с руководителями силовых структур, а также имеет влияние на медиа и телеграм-каналы.

Напомним, позавчера ФСБ задержала гражданина Украины и Израиля Якова Кесельмана. Его обвинили в организации работы мошеннических колл-центров и работе на СБУ.

Примечательно, что вчера по поводу мошеннических колл-центров высказался Владимир Путин. Он утверждал, что этот бизнес в Украине "возведен в ранг государственной политики" и что сейчас РФ прорабатывает план по борьбе с колл-центрами.