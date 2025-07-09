Служба безопасности Украины, сотрудники Офиса генерального прокуратура, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности и полиция провели обыски на таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях по делам о коррупционных схемах.

Об этом сначала сообщили СМИ, затем информацию подтвердила СБУ.

В ходе следственных действий СБУ задержала заместителя директора Департамента международного взаимодействия таможни. По версии следствия, задержанный за деньги оформлял военнообязанных "публичными дипломатами" в киевское общественное объединение, работающее от имени известной международной организации. Таким образом они избегали мобилизации. Кроме того, он брал деньги у нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, планировавших уехать в Евросоюз, чтобы их не депортировали.

В трех приграничных областях тоже разоблачили разные коррупционные схемы на таможне.

Так, в Одессе с предпринимателей требовали деньги при вывозе товаров из Украины и оформляли продукцию без уплаты таможенных платежей.

На Волыни безосновательно оформляли беспошлинный импорт иностранных автомобилей.

А в Черновицкой области контрабандой вывезли в ЕС более 250 ящиков сигарет на общую сумму 11 миллионов гривен.

Ранее СБУ раскрыла схему, действовавшую в Киевской, Черкасской и Житомирской областях: уклонистам продавали фейковые приложения "Резерв+" и "Дия" для беспроблемной проверки ТЦК.

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