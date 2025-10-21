Польша готова перехватить самолет президента России Владимира Путина, если тот залетит в ее воздушное пространство, чтобы потом передать руководителя РФ суду в Гааге.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью радиостанции Radio Rodzina,его слова передает агентство Reuters.

Свое заявление Сикорский сделал в связи с запланированной встречей президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште и возможностью использования российским лидером маршрута через воздушное пространство Польши для поездки в Венгрию.

"Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопроводить такой самолет для передачи подозреваемого суду в Гааге. Я думаю, российская сторона об этом знает. И поэтому, если этот саммит состоится, надеюсь, с участием жертвы агрессии, самолёт будет следовать другим маршрутом", — заявил министр.

Он также осудил Будапешт за приглашение "лица, подпадающего под решение Международного уголовного суда".

Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на задержание президента РФ.

Ранее мы писали, что Болгария уже заявила о готовности предоставить воздушный коридор для самолета Путина на пути в Будапешт на встречу с Трампом.