Суд словацкого города Банска-Бистрица приговорил к 21 году лишения свободы 72-летнего писателя Юрая Цинтулу, который в мае прошлого года стрелял в премьер-министра страны Роберта Фицо.

Об этом сообщает Reuters.

Цинтулу признали виновным в совершении террористического акта. Его адвокат просил переквалифицировать дело и судить мужчину по статье о нападении на представителя власти, что влекло бы более мягкое наказание. Но судья постановил, что целью Цинтулы было воспрепятствовать работе правительства.

Сам обвиняемый заверял, что не хотел убивать Фицо, а намеревался нанести вред его здоровью, чтобы тот больше не мог выполнять свою работу в качестве премьера. Свои действия он объяснил ненавистью к политике, проводимой Фицо.

Напомним, 15 мая 2024 года в Фицо после заседания кабинета министров в городе Гандлова четыре раза выстрелил Юрай Цинтула. Злоумышленника задержали на месте, а премьера госпитализировали в тяжелом состоянии, которое к вечеру удалось стабилизировать. В конце мая Фицо выписали из больницы.

После покушения на премьер-министра глава МВД Словакии заявил, что страна находится "на пороге гражданской войны".

Цинтула объяснил покушение несогласием с политикой властей. В частности, он хотел "возобновить оказание военной помощи Украине со стороны Словакии".

В отдельном материале мы публиковали видео момента покушения на премьер-министра Словакии.