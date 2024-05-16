Глава МВД Матуш Шутай-Эшток после покушения на премьер-министра Роберта Фицо заявил, что Словакия "стоит на пороге гражданской войны".

Об этом пишет местное издание Novinky.cz.

"Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно", — заявил глава МВД.

По его данным, нападение было совершено по политическим мотива.

"Нападавший стрелял с ясной политической мотивацией. Напасть на премьера Роберта Фицо он решил после президентских выборов. Это покушение было политически мотивированным", — подчеркнул Шутай-Эшток.

Нападавшему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Ранее мы сообщали, что о состоянии прооперированного после покушения премьера Словакии поступает противоречивая информация.

В свою очередь глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток говорил, что преступник сделал пять выстрелов, и премьер-министр Фицо находится в критическом состоянии. А словацкие издания писали, что операция премьера Словакии прошла успешно, его состояние стабильно, он находится в сознании.

Напомним, вчера совершили покушение на Роберта Фицо.