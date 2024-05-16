О состоянии премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения поступает противоречивая информация.

В частности, министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что состояние Фицо "крайне тяжелое".

"Это действительно очень сложное медицинское состояние", - добавил Калиняк.

Словацкий телеканал tvnoviny со ссылкой на источник в больнице также сообщает, что жизни премьера все еще угрожает опасность после сложной операции, которая продолжалась несколько часов.

А Филип Куффа из Словацкой национальной партии пишет, что Фицо в стабильном состоянии.

На данный момент журналисты дежурят под больницей Фицо и ждут официальных заявлений, добавляет телеканал Тa3.

Состояние Фицо стабилизировалось, но все еще остается серьезным, сообщает Reuters со ссылкой на директора больницы.

Напомним, накануне закончилась операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого совершили покушение. Как заявил вице-премьер Словакии Томаш Тараба, операция прошла успешно, и он верит, что Фицо "выживет".

В свою очередь глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток говорил, что преступник сделал пять выстрелов, и премьер-министр Фицо находится в критическом состоянии. А словацкие издания писали, что операция премьера Словакии прошла успешно, его состояние стабильно, он находится в сознании.