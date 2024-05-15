Европейские лидеры отреагировали на покушение на премьер-министра Роберта Фицо в Словакии.

Премьер Венгрии Виктор Орбан написал:

"Я глубоко потрясён чудовищным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Мы молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Да благословит Господь его и его страну!"

Также выразил свою поддержку премьер Польши Дональд Туск.

"Шокирующие новости из Словакии. Роберт, мои мысли с тобой в этот тяжёлый момент".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение:

"Я решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе и подрывают демократию, наше самое ценное общее благо. Мои мысли – с премьер-министром Фицо и его семьёй".

Президент Украины Владимир Зеленский также осудил покушение на премьера Словакии.

"Нападение является ужасающим. Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении главы правительства соседнего государства-партнёра. Необходимо приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме и ни в одной сфере. Мы искренне надеемся, что Роберт Фицо скоро поправится и выражаем нашу солидарность с народом Словакии", – написал он.

Напомним, сегодня в премьера Словакии Роберта Фицо стреляли. Он находится "в опасном для жизни состоянии" и "получил множественные ранения".