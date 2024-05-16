Накануне закончилась операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого совершили покушение.

Об этом заявил вице-премьер Словакии Томаш Тараба, передает местное издание Denník N.

По данным вице-премьера, операция прошла успешно, и он верит, что Фицо "выживет".

"Фицо получил тяжелое ранение - одна пуля прошла сквозь живот, а вторая попала в сустав. Сразу же его доставили в больницу, а затем на операцию", - сказал Тараба.

Он также сказал, что премьер Словакии не находится в "опасной для жизни ситуации".

Сам Роберт Фицо, которого вчера тяжело ранили, предсказывал покушения на членов правительства чуть более месяца назад.

10 апреля он опубликовал в Facebook заявление, где упрекнул оппозицию и лояльные ей СМИ в разжигании ненависти против власти.

"Правительственных политиков непристойно ругают на улицах, и я просто жду, когда это разочарование, которое так интенсивно углубляется Denník N, Sme или Aktuality, превратится в убийство одного из ведущих правительственных политиков. И я не преувеличиваю ни на миллиметр", - сказал тогда Фицо.

По его словам, публичных лиц Словакии, которые поддерживают власть, "публично казнят только за то, что они позволяют себе иметь другое мнение, только для того, чтобы избежать третьего поражения после поражения на парламентских и президентских выборах (на выборах в Европарламент - Ред.)".

Он обвинил тогда сторонников оппозиции в том, что они сеют "гнев, ненависть и ненормальность в фундаментальных ценностных и этических вопросах" и "ведут себя так, как будто их лишили рассудка".

Напомним, глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток говорил, что преступник сделал пять выстрелов, и премьер-министр Фицо находится в критическом состоянии. В свою очередь словацкие издания писали, что операция премьера Словакии прошла успешно, его состояние стабильно, он находится в сознании.

Ранее СМИ сообщали, что на премьер-министра Словакии Роберта Фицо покушался 71-летний писатель Юрай Цинтула, сторонник либеральной партии "Прогрессивная Словакия". Заявлялось, что Цинтула открыто выражал свою ненависть к Фицо в социальных сетях.

Стрелявший в Фицо писатель уже сообщил, что сделал это, потому что не согласен с политикой правительства.