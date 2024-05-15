Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо писатель Юрай Чинтула заявил, что сделал это, потому что не согласен с политикой правительства.

Об этом пишут местные издания.

71-летний писатель получил в Словакии несколько наград и с 2015 года был членом профессиональной ассоциации.

Напомним, СМИ сообщали, что на премьер-министра Словакии Роберта Фицо покушался 71-летний писатель Юрай Цинтула, сторонник либеральной партии "Прогрессивная Словакия". Заявлялось, что Цинтула открыто выражал свою ненависть к Фицо в социальных сетях.

Также мы публиковали видео момента покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Фрагмент записи общественных мероприятий политика со звуками выстрелов показали местные телеканалы.

Между тем, по данным словацкой прессы, у Роберта Фицо открылось кровотечение в брюшной полости, он по-прежнему в операционной. Во время покушения политик получил три пули в живот и еще одну в плечо.

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