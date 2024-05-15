У премьер-министра Словакии Роберта Фицо открылось кровотечение в брюшной полости, он по-прежнему в операционной.

Об этом пишет местная газета Denník Štandard.

Также источник издания заявил, что Фицо во время покушения получил три пули в живот и еще одну в плечо.

Также словацкий новостной портал Denník Štandard сообщает, что медики пока не могут остановить кровотечение в брюшной полости Фицо. Операция проходит в больнице имени Рузвельта в городе Баньска-Быстрица.

Напомним, сегодня, 15 мая, в Словакии совершили покушение на премьер-министра Роберта Фицо.

СМИ сообщали, что на премьер-министра Словакии Роберта Фицо покушался 71-летний писатель Юрай Цинтула, сторонник либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

Также мы публиковали видео момента покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Фрагмент записи общественных мероприятий политика со звуками выстрелов показали местные телеканалы.

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