Появилось видео момента покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Фрагмент записи общественных мероприятий политика со звуками выстрелов показали местные телеканалы.

Как стало известно, в Фицо стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула, сторонник либеральной партии "Прогрессивная Словакия", который открыто выражал свою ненависть к действующему премьеру в социальных сетях.

Журналисты сообщают, что у задержанного имелось легально зарегистрированное оружие, из которого он и произвёл выстрелы. Когда Фицо приблизился к тому месту, где стоял Цинтула, подозреваемый крикнул премьеру "Робо, иди сюда" и открыл огонь практически в упор.

По имеющимся данным, в результате ранений есть угроза для жизни Фицо.

Ранее Владимир Зеленский и лидеры европейских стран отреагировали на покушение на премьера Словакии Фицо.

"<...> Необходимо приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме и ни в одной сфере. Мы искренне надеемся, что Роберт Фицо скоро поправится и выражаем нашу солидарность с народом Словакии", – написал президент.

Также мы сообщали, что Фицо находится "в опасном для жизни состоянии".