Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения по-прежнему критическое, он всё ещё находится в операционной.

Об этом заявила министр здравоохранения страны Зузана Долинкова, пишет Denník Štandard.

Перед этим глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что состояние премьера Фицо крайне тяжелое, его все еще оперируют.

"Преступник сделал 5 выстрелов, и премьер-министр находится в критическом состоянии. Он все еще находится в операционной", - сказал министр.

В свою очередь словацкие издания писали, что операция премьера Словакии прошла успешно, его состояние стабильно, он находится в сознании.

Напомним, СМИ сообщали, что на премьер-министра Словакии Роберта Фицо покушался 71-летний писатель Юрай Цинтула, сторонник либеральной партии "Прогрессивная Словакия". Заявлялось, что Цинтула открыто выражал свою ненависть к Фицо в социальных сетях.

Стрелявший в Фицо писатель уже заявил, что сделал это, потому что не согласен с политикой правительства.

Также мы публиковали видео момента покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Фрагмент записи общественных мероприятий политика со звуками выстрелов показали местные телеканалы.

Между тем, по данным словацкой прессы, у Роберта Фицо открылось кровотечение в брюшной полости, он по-прежнему в операционной. Во время покушения политик получил три пули в живот и еще одну в плечо.