Национальное антикоррупционное бюро представило новые кадры скрытого наблюдения и прослушки по делу бывшого министра энергетики Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича.

Видео появилось на канале бюро в YouTube.

Как утверждают в бюро, на кадрах зафиксированы моменты передачи денег контрагентами "Энергоатома" через доверенное лицо Галущенко или курьером сразу в офис преступной организации, которым владеет семья экс-нардепа, а ныне российского сенатора Андрея Деркача.

По версии следствия, Галушенко зарегистрировал на свою бывшую жену и детей офшор в Сент-Китс и Невисе, через который отмывались украденные на энергетике деньги.

Кроме того, в новом видео НАБУ дало понять, что коррупционную схему Миндича - Галущенко покрывали на самом верху украинской вертикали власти.

"Карлсон (то есть Миндич - Ред.) через связи в высших органах государственной власти обеспечивал сохранение ключевой роли Сигизмунда (Галущенко) и других подконтрольных ему лиц в Кабинете министров Украины, а также внешнюю устойчивость преступной организации", - сообщает НАБУ.

Напомним, экс-министра отправили в СИЗО под залог в 200 млн грн.

О политических последствиях этого дела для президента Украины Владимира Зеленского мы писали в отдельном материале.