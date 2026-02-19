НАБУ опубликовало новые записи по делу Миндича с Галущенко и передачей украденных на схемах денег
Национальное антикоррупционное бюро представило новые кадры скрытого наблюдения и прослушки по делу бывшого министра энергетики Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича.
Видео появилось на канале бюро в YouTube.
Как утверждают в бюро, на кадрах зафиксированы моменты передачи денег контрагентами "Энергоатома" через доверенное лицо Галущенко или курьером сразу в офис преступной организации, которым владеет семья экс-нардепа, а ныне российского сенатора Андрея Деркача.
По версии следствия, Галушенко зарегистрировал на свою бывшую жену и детей офшор в Сент-Китс и Невисе, через который отмывались украденные на энергетике деньги.
Кроме того, в новом видео НАБУ дало понять, что коррупционную схему Миндича - Галущенко покрывали на самом верху украинской вертикали власти.
"Карлсон (то есть Миндич - Ред.) через связи в высших органах государственной власти обеспечивал сохранение ключевой роли Сигизмунда (Галущенко) и других подконтрольных ему лиц в Кабинете министров Украины, а также внешнюю устойчивость преступной организации", - сообщает НАБУ.
Напомним, экс-министра отправили в СИЗО под залог в 200 млн грн.
О политических последствиях этого дела для президента Украины Владимира Зеленского мы писали в отдельном материале.