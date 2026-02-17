Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру энергетики Герман Галущенко, подозреваемому в причастности к отмыванию коррупционных средств.

Суд отправил Галущенко под стражу с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен, когда САП требовал 425 млн залога.

Об этом передает корреспондент "Страны" из зала суда.

На заседании суда прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры озвучил несколько подробностей дела, в частности, описал иерархию в преступной группе бизнесмена Тимура Миндича.

"Структура состояла из четырёх уровней управления. На первом уровне находились Миндич и Цукерман, на втором - Фурсенко, Устименко, Зорин и Миронюк, на третьем - Галущенко и Басов", - сказал прокурор САП.

По его словам, с 2020 по 2025 год по схеме Миндича Галущенко получил 9 миллионов долларов.

Галущенко же заявил, что во время его пребывания на должности министра энергетики энергосистема Украины работала устойчивее, чем сейчас, хотя удары наносились куда масштабные. Он сообщил, что во время его работы в системе атомной генерации был достигнут рекордный показатель: одновременно работали 15 энергоблоков, производя более 300 млн кВт/ч электроэнергии.

Также подозреваемый прокомментировал эпизод аудиозаписей НАБУ, на которых он созванивается с Владимиром Зеленским, а Миндич говорит, что это он попросил президента о звонке. По словам Галущенко, из записи исчезла одна фраза, из-за чего смысл разговора оказался искажён.

"Я сказал Миндичу: "Ой, да хватит уже", - рассказал Галущенко и добавил, что ставил под сомнение слова Миндича.

Он сообщил, что в начале полномасштабной войны находился на постоянной связи с Зеленским, а тот интересовался ситуацией в энергосистеме и требовал максимально оперативно восстанавливать повреждённую инфраструктуру.

На заседании САП просила суд об избрании бывшему чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой аресту в 425 миллионов гривен залога. А случае его уплаты - надеть на Галущенко электронный браслет и обязать его не покидать пределы Киевской области.

Сам он во время судебного заседания заявил, что 425 миллионов залога - это много, а 20–30 миллионов смог бы найти.

Как мы ранее писали, экс-министр на заседании заявил, что залог в 425 миллионов гривен, который требовала для него сторона обвинения, - это приговор.

Также он утверждал, что за образование его детей в дорогих европейских учебных заведениях платят их крестные родители.