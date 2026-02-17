Бывший министр энергетики и бывший глава Министерства юстиции Герман Галущенко, получивший от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозрение в рамках дела бизнесмена Тимура Миндича, прокомментировал размер залога в 425 миллионов, который для него будет требовать Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Свое мнение по этому поводу он высказал журналистам в Высшем антикоррупционном суде.

"Это приговор", - заявил Галущенко.

Он отметил, что при таком залоге может годами находиться в СИЗО, поскольку не имеет возможности внести эту сумму. Также он добавил, что не знает никого из своего окружения, кто мог бы заплатить такие деньги.

Между тем сегодня ВАКС рассмотрит ходатайство САП о применении меры пресечения к экс‑министру энергетики.

Ранее ВАКС отказал защите Галущенко в освобождении.

Напомним, в ночь на 15 февраля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали Германа Галущенко при попытке пересечения границы.

В зале суда Галущенко, отвечая на вопрос, куда он направлялся, заявил, что ехал повидать своих детей, которые живут и учатся за границей. При этом он отказался комментировать, откуда у него средства на проживание и дорогостоящее обучение детей за рубежом.

Как мы писали, Галущенко является одним из ключевых фигурантов дела "Мидас" о коррупции в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского.

Подробно о подоплёке дела Галущенко мы писали в отдельном материале.