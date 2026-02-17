Бывший министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал информацию СМИ о том, что его сын уже четвертый год учится в одном из самых дорогих частных учебных заведений Европы – швейцарском колледже Альпин Бо Солей. Стоимость обучения и проживания там достигает 200 тысяч долларов в год.

Как передает корреспондент "Страны", комментарий бывший чиновник дал на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), где ему избирают меру пресечения.

В декларации Галущенко траты на обучения сына не указаны. Галущенко заявил, что за образование его детей платит его кум, чьё имя он не назвал, но отметил, что он имеет официальные доходы.

"У меня много детей, а у них много крестных", - добавил Галущенко.

Он также высказался по поводу обвинений Национального антикоррупционного бюро Украины в причастности к инвестиционному фонду, через который, по версии следствия, отмывались коррупционные деньги.

"В этот фонд инвестировал деньги конкретный человек. Идея фонда заключалась в том, чтобы покупать в Швейцарии старые дома, реставрировать их и после этого продавать. В подозрении нет конкретных фактов, кто мне передавал деньги, каким способом мне их передавали, как я их направлял в фонд", - заявил Галущенко.

Напомним, сегодня Галущенко назвал приговором залог в 425 миллионов гривен, которого требует для него сторона обвинения.

Накануне ВАКС отказал защите Галущенко в освобождении после получения им подозрения от НАБУ в рамках дела Тимура Миндича.

Как мы писали, в ночь на 15 февраля НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали экс-министра при попытке пересечь границу.