Занимая пост руководителя Министерства юстиции, Герман Галущенко лично утверждал выбор камеры в следственном изоляторе с плохими условиями для задержанного в июле прошлого года сотрудниками СБУ детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Об этом рассказал прокурор Специализированнаой антикоррупционной прокуратуры на вчерашнем заседании ВАКС по выбору меры пресечения для Галущенко.

По его данным, заместитель министра юстиции Евгений Пикалов сообщил Галущенко, что СБУ попросила его разместить задержанного руководителя подразделения детективов в "бесплатной камере с неприятными соседями" в Лукьяновском СИЗО.

Позже Пикалов прислал Галущенко фотографии камеры. Галущенко в ответ направил символ одобрения "+".

Напомним, теперь Галущенко самого отправили в СИЗО под залог в 200 миллионов гривен.

При этом примечательно, что министерство юстиции, в ведении которого находятся украинские тюрьмы, под руководством Галущенко активно рассказывало европейским странам о "европейских стандартах" в украинских тюрьмах, призывая удовлетворять запросы Киева на экстрадицию украинских граждан. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

В то же время, как следует из обнародованных материалов САП, Галущенко лично одобрял использование плохих условий в тюрьме в качестве меры давления на подозреваемых.