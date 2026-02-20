Президент США Дональд Трамп намерен поручить главе Пентагона Питу Хегсету раскрыть правительственные документы, связанные с внеземной жизнью и НЛО.

Об этом американский президент сообщил в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, решение принято из-за "огромного интереса к этому вопросу".

"Я поручу министру войны и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов", - написал глава Белого дома.

Напомним, накануне Трамп обвинил американского экс-президента Барака Обаму в разглашении секретной информации после его заявления о существовании инопланетян.

Трамп сказал, что не может подтвердить или опровергнуть их существование, но назвал высказывания Обамы "серьёзным промахом" и добавил, что у того не было права говорить на эту тему.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.