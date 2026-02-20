Окружение президента США Дональда Трампа уже проверяет возможность заключения бизнес-сделок с российскими компаниями, несмотря на продолжающуюся войну в Украине.

Об этом пишет The New York Times.

Связанный с семьей президента техасский инвестор Джентри Бич заявил, что прошлой осенью уже тайно подписал соглашение с одной из крупнейших российских энергетических компаний о разработке месторождений природного газа на Аляске.

Эта сделка показывает, как Трамп начинает возвращать Россию в экономическое лоно Запада, считает NYT.

"Трамп - президент, ориентированный на сделки. Я не думаю, что люди чувствовали бы себя так же комфортно, работая с российскими компаниями во время администрации Байдена, как во время администрации Трампа", - сказал Бич.

Проект находится на ранней стадии и сталкивается с серьезными препятствиями, а Бич отказался раскрывать его финансовые подробности. Российская компания "Новатэк" заявила, что "действительно ведет переговоры о потенциальном использовании" своей технологии для сжижения природного газа в отдаленных районах северной Аляски. Однако она не подтвердила, что сотрудничает с Бичем.

Ранее в Кремле заявили, что портфель потенциальных проектов между США и Россией превышает 14 триллионов долларов. СМИ полагают, что ради них Трамп может начать снимать санкции с РФ.

Тем временем американский президент продлил санкции против России еще на один год.