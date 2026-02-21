Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ о введении глобального 10-процентного тарифа для всех стран. Он введен в соответствии с торговым законом, известным как Раздел 122.

Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

По словам американского главы, закон вступит в силу "почти немедленно".

"Для меня большая честь только что подписать в Овальном кабинете глобальный 10-процентный тариф для всех стран, который вступит в силу практически сразу. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — написал Трамп.

Однако отметим, что ряд товаров не будут подлежать новому тарифу, среди них — некоторые металлы, удобрения, сельскохозяйственные продукты, медицинские средства, легковые транспортные средства и тому подобное.

Напомним, вчера Верховный суд США отменил почти все пошлины, которые Трамп ввел до этого. Он счел незаконными пошлины.

Ранее, журналисты также узнали о том, как президент США отреагировал на отмену введенных им пошлин.

