Доклад Европейской комиссии "Пакет расширения", обнародованный 4 ноября, украинские власти оценивают как свой успех. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook назвал документ ЕК "лучшим отчетом о расширении за три года". "Европейская комиссия впервые признала, что Украина демонстрирует рекордный прогресс в большинстве сфер реформ (на пути к вступлению в Евросоюз - Ред.)", - настаивает Качка. Такие же оценки - обычно с уклоном в свою зону ответственности - звучат из уст и других высокопоставленных чиновников.

Однако важны акценты.

Как писала "Страна", доклад ЕК показал серьезную напряженность в отношениях с украинскими властями вокруг пункта о борьбе с коррупцией. В документе сказано о "растущем давлении со стороны государственных институтов" на антикоррупционные госструктуры и общественные организации, в частности через уголовные расследования. Имеется в виду ситуация с попыткой центральной власти урезать полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), согласно популярной версии в политических кругах - в ответ на уголовные дела против бывшего вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова и бизнесмена Тимура Миндича, входящих в близкое окружение президента Владимира Зеленского.

Задумка не удалась, прежде всего, из-за жесткой реакции Европы, но продемонстрировала разное отношение к роли антикоррупционной вертикали в Украине между Офисом президента (ОП) и евроструктурами. ОП явно тяготится деятельностью антикорорганов, считая их - не без основания - инструментом внешнего контроля над украинскими элитами, тогда как европейцы (американцы сейчас из-за президента Дональда Трампа - в меньшей степени) болезненно реагируют на любые попытки этот контроль ослабить.

Так что, неудивительно, что, для проформы похвалив за лучший за три года прогресс в реформах и "сильную приверженность Украины своему европейскому будущему", еврочиновники расписали пошагово, как Киев должен бороться с "негативными тенденциями" в сфере борьбы с коррупцией и увеличивать "прозрачность" отбора кадров для всей правоохранительной системы. Во втором случае рецепт знакомый: привлечь "независимых" международных экспертов к проведению конкурсов на высшие должности в органах, ранее ими "не охваченных" - Национальной полиции и Государственном бюро расследований (ГБР). Похоже, эта участь постигнет и отбор на пост генерального прокурора, о "политизации" которого также упоминается в докладе.

То есть, европейцы хотят, через уже апробированные на НАБУ и САП технологии, поставить под свой контроль практически всю правоохранительную систему и суды, выведя их из под влияния Банковой.

Последней это, очевидно, не нравится.

"Речь идет о прямом посягательстве на суверенитет государства. Европа хочет создать ситуацию, при которой провоохранительная система контролируется не избранными украинским народом конституционными органами власти, а внешними структурами их местными помощниками в лице грантовых организаций - которых никто в Украине не избирал и механизмов контроля над которым у украинцев нет. Это недопустимо. Сейчас Украине приходится отстаивать свою независимость на двух фронтах - против открытого врага с востока и против так называемых партнеров с Запада", - говорит "Стране" источник в партии "Слуга народа", близкий к Офису президента.

Как мы уже писали, Банковая уже давно готовит новый удар по НАБУ и САП, намереваясь использовать для этого показания взятого в сентябре под стражу нардепа Федора Христенко. Ему, напомним, вменяют в том числе и влияние на руководство антикоррупционных органов в интересах РФ. И он, по слухам, уже дал соответствующие показания против ключевых сотрудников НАБУ и САП.

Однако, до сих пор этот удар не нанесен. Как считается в политических кругах - из-за опасений жестко негативной реакции Европы. И в этом плане нынешний доклад Еврокомиссии можно воспринимать в том числе и как попытку европейцев предотвратить атаку Банковой на антикоррупционые структуры.

В этой связи в окружении Зеленского сформировалась две точки зрения.

Первая исходит из того, что в условиях войны европейцы не посмеют применить на практике свои рычаги воздействия в виде прекращения финансирования, даже если Банковая нанесет по НАБУ и САП новый удар. Да, это может затормозить евроинтеграцию Украины, однако вступление страны в ЕС и так нереально, пока идет война. А потому это не такая уж и большая угроза. Поэтому процесс взятия под контроль власти антикоррупционной вертикали откладывать не нужно.

Вторая точка зрения гласит, что европейцы могут действительно "прикрутить" финансирование, а потому лучше выждать более удобное время и повод.

Впрочем, даже несмотря на все эти раздумья, накал борьбы между Банковой с одной стороны и антикоррупционными структурами и поддерживающих их грантовых организаций не ослабевает. Близкие к грантовикм СМИ продолжают кампанию по дискредитации Зеленского и его окружения. А НАБУ и САП продолжают расследовать в отношении представителей последнего уголовные дела.

Поэтому в политических кругах считают практически неизбежной новую схватку между ОП и антикоррупционными структурами если только Зеленский не смирится с тем, что постепенно будет терять влияние в стране, превращаясь в "британскую королеву", а ключевые фигуры из его команды отправятся в тюрьму.

Впрочем, на готовность президента к смирение с такой судьбой пока ничего не указывает.

Подробности - в статье "Страны".

Требования по расписанию

После публикации оценок ЕК вместе с заданиями для Киева на следующий год украинское руководство выдало поток восторженных заявлений об "успехе реформ" в стране.

"Символично, что сегодня действительно представлен лучший за три года отчет Еврокомиссии — лучший за три года результат Украины. Это придает нам всем мотивации, всем украинцам, когда Европа признает нашу совместную работу. Украина делает все, чтобы получить членство в ЕС, и во время войны, во время тяжелых боев наше государство движется вперед - только вперед в переговорах о членстве", - заявил президент Зеленским в своем вечернем обращении к народу 4 ноября.

"Мы на шаг ближе к членству в ЕС", - написала на своей странице в Facebook премьер-министр Юлия Свириденко.

"Самое главное — ни разу мы не получили негативной оценки "движение назад". Европейский отчет также отмечает прогресс Украины в подготовке к переговорам и готовность к открытию переговорных кластеров", - настаивает Свириденко.

Доклад ЕК зафиксировал "решительность Украины продвигаться по европейскому пути даже посреди полномасштабной войны, развязанной Россией", заявляет министр иностранных дел Андрей Сибига. "Мы продолжаем комплексные реформы, в частности в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией и управления как основы нашего демократического и европейского будущего. Я особенно горжусь тем, что Раздел 31 "Внешняя политика, политика безопасности и оборона", который входит в сферу ответственности МИД Украины, получил высокую оценку", - цитирует Сибигу Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

При этом эти и другие представители власти старательно обходили замечания ЕК, которых достаточно много в отчете.

Основная их часть касалась ситуации с антикоррупционной вертикалью в Украине. ЕК отметила продолжающееся давление властей на НАБУ/САП. Давление это, настаивает ЕК, нужно прекратить и более того - дать антикорорганам еще большую свободу.

В ЕК предлагают, в частности, расширить юрисдикцию НАБУ настолько, чтобы она охватывала все государственные должности "с высоким уровнем коррупционных рисков", к которым они относят также руководство Офиса президента, глав областных администраций.

Мы писали, что в антикоррупционных кругах распространено мнение, что за атакой на антикорвертикаль стоит глава ОП Андрей Ермак и лично Зеленский.

Еврокомиссия также хочет, чтобы были некие надежные гарантии "против вмешательства" и "против обхода исключительной юрисдикции НАБУ/САП в делах о коррупции на высоком уровне", в том числе, другими правоохранительными органами.

Что касается "других правоохранительных органов", то еврочиновники требует и их вывести из под контроля Банковой.

"Страна" не раз писала, что Запад хочет влиять на назначение новых ключевых функционеров, вводя в конкурсные комиссии "независимых" международных экспертов. Международники участвуют в отборе, например, судей КСУ и обыкновенных судей (через Высшую квалификационную комиссию судей, ВККС - орган, который набирает судей), проводят аудит деятельности директора НАБУ.

В отчете ЕК говорится, что Киев должен как можно быстрее заполнить оставшиеся вакансии в Конституционном суде и "улучшить конституционную процедуру в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии 2021 года". Еще одна рекомендация касается продления мандата международных экспертов, участвующих в отборе членов ВККС. Международники же должны быть "временно, но существенно" привлечены и к проверке кандидатов на должность судей Верховного суда.

Далее. Должно быть международное участие в отборе на ключевые руководящие должности в центральных аппаратах и региональных управлениях Нацполиции и ГБР.

От Украины также требуют принять новое законодательство, чтобы сделать процедуру отбора и увольнения генпрокурора "более объективной, прозрачной и основанной на заслугах". Международники здесь не требуются, однако если следовать логики ЕК относительно кадровых решений для других правоохранительных органов, "международные эксперты" рано или поздно должны массово зайти и в систему прокуратуры.

Что будет делать Банковая

Хотя в отчете не бросаются в глаза ссылки на участие в его подготовки украинских грантовых активистов, вряд ли без них обошлось. В этой среде полно злорадных комментариев насчет "ответки" за попытку подчинить генпрокурору НАБУ/САП и за уголовное дело против главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Судя по всему, эти круги приложили руку и к расширению списка требований ЕК, которые в случае выполнения могут повлиять на расклад сил в правоохранительной системе.

Банковая, естественно, от этого не в восторге.

И, как писала "Страна", летнее отступление Зеленского от намерений взять под контроль антикоррупционную вертикаль после "картонных протестов" и резкой реакции Европы вполне может быть временным.

В ходу версия, что в планах Банковой дискредитировать НАБУ/САП с помощью уголовных дел, открытых по подозрению в "работе на Россию", что парализует работу вертикали и сделает ее беззащитной перед Банковой (предполагается, что с данной целью будут использованы показания нардепа Федора Христенко).

И для этого даже менять законы в Раде не понадобится. Однако европейцы уже не раз давали понять, что внимательно следят за ситуацией. И тогда "затишье" вокруг НАБУ/САП вполне понятно, хотя, возможно, оно и задумывалось как временное.

Но пакет ЕК ставит ОП перед еще более сложным выбором. По сути им предлагают не только умерить аппетиты, а вообще, образно говоря, сократить рацион.

Поэтому, вероятно, планы ЕК могут встретить сопротивление.

"То, что опубликовала Еврокомиссия - не требования, а рассуждения о том, как они там видят идеальный мир. Как можно сделать еще более независимыми НАБУ и САП, когда и так полномочия выходят за рамки Конституции? Назначение генпрокурора должно быть прозрачным? Ответственность за его кандидатуру берут на себя президент и депутаты, один ее предлагает, другие открыто голосуют. Прозрачней и быть не может. Или возьмем руководителей Нацполиции в регионах. Какие-то другие - "открытые" - конкурсы? Тут даже не момент секретности в условиях войны. Сможем ли мы спрашивать с людей, которые будут назначены в результате такого конкурсного отбора, будем ли мы уверены, что они справятся со своими обязанностями, особенно в прифронтовых областях? Как бы нам с водой не выплеснуть и дитя. И вообще: прогресс в реформах, достаточно высоко оцененных Еврокомиссией, показывает, что Украина справляется. Чего уж больше?", - говорит представитель группы в Верховной Раде, оппонирующего антикорвертикали .

При этом представитель лобби антикоррупционных структур в парламенте, напротив, уверен, что "ОП никуда не деться".

"Смотрите, они (команда Зеленского - Ред.) уже пытались "пропетлять" с конкурсом на главу БЭБ (Бюро экономической безопасности - Ред.), реформой АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов - Ред.) и т.д. Это не говоря о "накате" на НАБУ/САП. И ничего не вышло. Когда ты в такой зависимости от Европы, у тебя нет вариантов. Вот и сейчас они (власть - Ред.) начнут что-то выдумывать: например, в Раде "бунт" поднимать, хватать за полы, чтобы задержать. Не получится. Да и успехи на пути в ЕС - пожалуй, одна из немногих положительных новостей в эти дни. На евроинтеграцию ими (властью - Ред.) столько поставлено, и ее не будут ни тормозить, ни сворачивать", - говорит народный депутат, попросивший об анонимности.

В то же время, источник в политических кругах считает, что попытка контрудара Банковой по антикоррупционным структурам будет.

"Сопротивление процессу выведения из под контроля украинской власти правоохранительных органов однозначно будет. Также как и новый накат на НАБУ. Другой вопрос - в какой форме и с какими последствиями, но схватка практически неизбежна. Зеленский пока не демонстрирует готовности добровольно отдать свои полномочия и смириться с угрозой отправки в тюрьму своих ближайших соратников. В его окружении много людей, которые уверены, что Европа не посмеет перекрыть Украине финансирование во время войны, чтобы не делала власть. Эта теория может быть неверной, но каких-либо вариантов у Банковой нет. Если Зеленский ничего не будет делать, то у него постепенно отберут контроль над силовыми структурами, потом или параллельно он потеряет контроль над парламентом, а значит и над правительством. Но президент не подает признаков, что он смириться с этим. А потому, как минимум, попытка контудара будет", - говорит источник.