Россия подготовилась к массированному удару по Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

"В эти дни нужно быть и дальше очень внимательными. Россия подготовилась к удару, удару массированному, и ожидает момент, чтобы нанести этот удар. Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги. И в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей", - сказал Зеленский.

Аналогичную информацию публикуют мониторинговые паблики, прогнозируя удар уже сегодня ночью.

Кроме того, об угрозе массированного российского удара в ближайшие дни также пишет в своем телеграм-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Он призывает зарядить все гаджеты и иметь запас воды.

Ранее Зеленский предупредил, что Россия готовит удары по подстанциям АЭС.

Война в Украине идет 1426-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 19 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Также РФ обстреляла Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую и Хмельницкую области. Сообщалось о погибших и раненых, пожарах и разрушениях.

