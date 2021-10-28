Правоохранители рассматривают две версии убийства радикала из "Правого сектора" Александра Иванины, которого застрелили в Сумах на глазах у супруги.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумской области в четверг, 28 октября.

"Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений", - сообщили правоохранители.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Правоохранители рассказали, что вечером накануне в полицию поступило сообщение о том, что в Сумах на улице Заливной неизвестный выстрелил в мужчину. Выехав на место ЧП, правоохранители обнаружили тело мужчины. Им оказался 28-летний сумчанин, Александр Иванина.

По словам супруги убитого радикала, приехав домой, они с мужем вышли из автомобиля и направились к дому. В это время к ним подбежал неизвестный и семь или восемь раз выстрел в Ивашину из огнестрельного оружия.

В результате он получил три шаровых ранения в спину и одно в грудную клетку. От травм потерпевший скончался на месте происшествия.

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