Сын бывшего советника премьер-министра Сомали Харби Али Куллане оказался подозреваемым в нападении на депутата британского парламента Дэвида Амесса, который скончался от ножевых ранений 15 октября.

Предполагаемого преступника зовут Али Харби Али, ему 25 лет, он родился в Великобритании, сообщает The Sunday Times.

После гибели Дэвида Амесса к его отцу Харби Али Куллане пришли сотрудники антитеррористического отдела Скотленд-Ярда. Отец предполагаемого преступника рассказал, что очень подавлен тем, что сделал его сын.

"Я очень травмирован. Это совсем не то, чего я ожидал или о чем мечтал", - сообщил он.

Источник The Sunday Times в правительстве, в свою очередь, рассказал, что несколько лет назад Али Харби Али рекомендовали пройти программу Prevent, направленную на борьбу с экстремизмом и радикализацией граждан.

Напомним, убийство 69-летнего Амесса произошло в прошлую пятницу, 15 октября, когда он проводил встречу в методистской церкви Белферс. Внутрь здания неожиданно ворвался мужчина с ножом и несколько раз ударил им депутата.

На место происшествия прибыли медики и попытались оказать первую помощь, но, к сожалению, он скончался на месте. Амесс был депутатом от избирательного округа Саутенд-Уэст с 1997 года. Впервые он попал в парламент в 1983 году.

В Британии убийство Амесса назвали терактом и допустили связь с исламским терроризмом.

Также британское издание The Guardian обнародовало данные, как пропаганда Британии уничтожила до 3 миллионов коммунистов Индонезии в послевоенные годы.