В России, в Новой Москве, убили бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексея Новосельцева. По предварительным данным, его зарезали. Правоохранители проверяют версию убийства в связи со старыми делами Новосельцева.

Об этом пишет Telegram-канал "Mash" во вторник, 26 октября.

По данным паблика, Новосельцев прославился участием в громких процессах в нулевых. Именно он расследовал убийство губернатора Магаданской области.

В последнее время Алексей жил на даче у дочери и ни с кем не поддерживал контактов. Тело Новосельцева обнаружила его дочь в бане.

По данным паблика, у Новосельцева обнаружены многочисленные ранения ножом в сердце и горло.

По факту обнаружения трупа Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Выдвигается версия об убийстве с целью ограбления. Версия о связи преступления со старыми делами Новосельцева также проверяется.

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