В среду, 27 октября, в Сумах застрелили радикала из "Правого сектора" Александра Иванину. Инцидент произошел вечером, возле дома погибшего и на глазах у его супруги.

Об этом сообщает "Общественное".

"Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел. Саню, достал оружие - и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц", - рассказал руководитель сумского "Правого сектора" Сергей Супрун.

Стоит отметить, что 27 октября во время сессии городского совета убитый выступил за отмену решения исполкома о повышении цен проезда в частных маршрутках. В прошлом году Иванина баллотировался в горсовет от "Праввго сектора", но не прошел.

Напомним, украинские националисты из организаций "Правый сектор" и "Правая молодежь" в центре Киева устроили "стрельбы" из АКМ по бумажному Кремлю.

Также сообщалось, что в 2020 году радикалы из "Нацкорпуса", "Правого сектора" и "Демсокиры" не прошли ни в один облсовет или горсовет.