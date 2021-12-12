В Харькове в ночь на воскресенье, 12 декабря, в районе Журавлевки произошла драка между двумя группами отдыхающих. Когда дебоширов попытались разнять правоохранители, дерущиеся оказали сопротивление полицейским.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области

"Следователем Харьковского РУП №1 открыто уголовное производство по ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В результате инцидента пять правоохранителей получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу

Правоохранители задержали семерых человек в возрасте от 19 до 50 лет в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Все они уведомлены о подозрении в совершении преступления.

Ранее "Страна" рассказывала, что в городе Северодонецк Луганской области произошла драка между тремя полицейскими и четырьмя гражданскими. В результате чего пострадала одна из участников конфликта.

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