В Запорожье конфликт посетителей ресторана закончился убийством. Инцидент произошел около 06:00 в четверг, 28 октября, на проспекте Маяковского в заведении "Аристократ", где в июле 2021 года застрелили мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили тело 22-летнего жителя Запорожья.

"По предварительным данным, около шести часов утра между четырьмя мужчинами во время распития спиртных напитков внезапно возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой потерпевший получил ножевые ранения туловища, от которых скончался на месте происшествия. Еще один мужчина, 2000 года рождения, с ножевыми ранениями госпитализирован в городскую больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали эксперты-криминалисты, оперативники и следователи. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, а также место их нахождения.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в расположенном в центре Запорожья "Аристократе" это уже не первый инцидент со смертельным исходом. 4 июля там произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а второй был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом мужчина угрожал пистолетом кассиру супермаркета и обстрелял авто.

Также мы сообщали, что в Киеве произошло нападение на маршрутку со стрельбой и поножовщиной.