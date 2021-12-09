Фанаты киевского "Динамо" перед матчем киевлян с "Бенфикой" в рамках Лиги чемпионов подрались в Лиссабоне с португальскими ультрас. В результате побоища были ранены дюжина человек.

Видео драки опубликовал Твиттер "HooligansTV".

Как видно из ролика, толпа людей дерется прямо на проезжей части в районе Альто-дос-Мойньюш возле стадиона "Эштадиу да Луш". Фанаты награждают друг друга тумаками и бросают файеры.

Фейсбук-сообщество "Druzi Dynamo" тоже опубликовало видео драки, сообщив, что в ней участвовали ультрас из радикальной группировки "Родичі", члены которой любят избивать фанатов иностранных клубов и носить одежду со свастикой.

Разгоряченных поклонников спорта пришлось остужать полиции общественной безопасности. По данным правоохранителей, в драке получили ранения 12 человек, сразу 54 дебошира задержали. Чтобы остановить битву, полицейским пришлось 17 раз выстрелить в воздух.

Раненых ультрас доставили в больницу с легкими травмами и затрудненным дыханием. А упомянутая группа в Твиттере показала видео задержанных ультрас "Динамо" в полицейском участке.

Ранее "Страна" рассказывала, как фанаты "Черноморца" избили тренера после вылета команды в первую лигу.

А в октябре мы писали, что в Киеве на стадионе ультрас избили депутата горсовета Михаила Наконечного.