Фанаты киевского "Динамо" перед матчем киевлян с "Бенфикой" в рамках Лиги чемпионов подрались в Лиссабоне с португальскими ультрас. В результате побоища были ранены дюжина человек.

Видео драки опубликовал Твиттер "HooligansTV".

Как видно из ролика, толпа людей дерется прямо на проезжей части в районе Альто-дос-Мойньюш возле стадиона "Эштадиу да Луш". Фанаты награждают друг друга тумаками и бросают файеры.

UCL. 08.12.2021

Street clash before the game between Benfica (right) vs. Dynamo Kyiv (left)#Lisbon #UCL #slbenfica #dynamokyiv #hooliganstv pic.twitter.com/sllw5v4F3H