В грандиозной драке динамовских ультрас с фанатами "Бенфики" в Португалии получили ранения 12 человек. Видео
Фанаты киевского "Динамо" перед матчем киевлян с "Бенфикой" в рамках Лиги чемпионов подрались в Лиссабоне с португальскими ультрас. В результате побоища были ранены дюжина человек.
Видео драки опубликовал Твиттер "HooligansTV".
Как видно из ролика, толпа людей дерется прямо на проезжей части в районе Альто-дос-Мойньюш возле стадиона "Эштадиу да Луш". Фанаты награждают друг друга тумаками и бросают файеры.
UCL. 08.12.2021— HooligansTV (@HooligansTV_eu) December 8, 2021
Street clash before the game between Benfica (right) vs. Dynamo Kyiv (left)#Lisbon #UCL #slbenfica #dynamokyiv #hooliganstv pic.twitter.com/sllw5v4F3H
Фейсбук-сообщество "Druzi Dynamo" тоже опубликовало видео драки, сообщив, что в ней участвовали ультрас из радикальной группировки "Родичі", члены которой любят избивать фанатов иностранных клубов и носить одежду со свастикой.
Разгоряченных поклонников спорта пришлось остужать полиции общественной безопасности. По данным правоохранителей, в драке получили ранения 12 человек, сразу 54 дебошира задержали. Чтобы остановить битву, полицейским пришлось 17 раз выстрелить в воздух.
Раненых ультрас доставили в больницу с легкими травмами и затрудненным дыханием. А упомянутая группа в Твиттере показала видео задержанных ультрас "Динамо" в полицейском участке.
Dynamo Kiev fans in custody after a street fight with Benfica.#awaydays #ultras #hooligans pic.twitter.com/KYz6r0qnIy— HooligansTV (@HooligansTV_eu) December 9, 2021
Ранее "Страна" рассказывала, как фанаты "Черноморца" избили тренера после вылета команды в первую лигу.
А в октябре мы писали, что в Киеве на стадионе ультрас избили депутата горсовета Михаила Наконечного.