Украинский футбольный клуб "Динамо" заявил, что будет содействовать расследованию избиения фанатов ФК зрителей с детьми футбольного матча "Динамо" - "Александрия" на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба

По информации отдела коммуникаций, действия нарушителей четко зафиксированы техническими средствами служб арены. Более того, все фото и видеоматериалы направлены руководством ГП НСК "Олимпийский" к ГУНП в Киеве для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по ст. 296 УК Украины.

"ФК "Динамо" четко указывает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября на игре "Динамо" - "Александрия" на трибунах НСК "Олимпийский" произошла драка между фанатами двух команд. Потасовка началась после того, как обычные зрители попросили ультрас не жечь пиротехнику, из-за дыма которой детям было сложно дышать. После замечаний ультрас перелезли через забор и устроили драку: одному мужчине разбили нос.

Кроме этого, "Страна" сообщала, что на первой игре "Динамо" в чемпионате столичные ультрас устроили беспорядки на Олимпийском.