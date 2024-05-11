В центре Броваров прогремел взрыв. Два человека ранены, один из них полицейский.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в своём телеграм-канале. Видео с место событий опубликовали местные паблики.

По имеющимся данным, полицейский приехал на вызов по поводу хулиганских действий. При попытке задержать предполагаемого нарушителя, тот бросил в правоохранителя гранату.

На кадрах можно увидеть, что на тротуаре лежат двое людей – полицейский и другой мужчина. Около полицейского столпились люди, ко второму пострадавшему, который весь в крови, практически никто не подходит.

Оба пострадавших живы, их увезли в больницу.

В МВД подтвердили, что гранату в Броварах бросил убегавший от полицейского мужчина.

В полиции Броваров сегодня вечером получили вызов о хулиганских действиях. Когда патрульные прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский стал его преследовать.

"Злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва ранения получили полицейский и сам правонарушитель", - заявили в МВД.

Ранее в Бериславе молодой мужчина убил себя гранатой после того, как ему не хватило денег на выпивку.

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