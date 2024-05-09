В Бериславе Львовской области 25-летний мужчина подорвал гранату и погиб.

Об этом сообщают СМИ и местные телеграм-каналы.

Как узнала "Страна" из источников в правоохранительных органах, мужчина взорвал себя гранатой после того, как ему не хватило денег на алкоголь.

"Происшествие случилось вчера вечером в городе Берислав. 25-летний мужчина зашел в магазин, хотел купить спиртное, но у него не оказалось денег. Он подошел к продавцу и показал ему гранату, при этом ничего не просил. После чего пошел в сторону выхода. Через несколько минут прозвучал взрыв. Мужчина погиб на месте происшествия", - рассказал источник.

Он также добавил, что из прохожих никто не пострадал.

"Граната была немецкого производства DM-51. Сейчас следователи устанавливают, откуда у погибшего она взялась", - отметил источник.

В последнее время в Украине часто происходят инциденты с гранатами в тылу. Так, в начале весны в Ирпене военный из Нацгвардии подорвался на гранате в арендованной квартире.

Также в марте в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в квартире во время ссоры с женой.