Сегодня ночью россияне атаковали Украину ударными 62-ю БПЛА, также были выпущены 8 ракет разных типов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В результате противовоздушного боя сбит 41 вражеский БПЛА в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях.

14 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины.

"В результате российского удара ракетами и ударными БПЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге после ночной атаки дронов повреждена пятиэтажка и разрушен объект коммунальной инфраструктуры.

В доме частично разрушены крыша и лестничная клетка. Эвакуированы 7 человек, среди них - ребёнок.

Пострадали два человека: 82-летняя женщина и 62-летний мужчина. Им оказана первая медицинская помощь.

Повреждены два газопровода, сообщают местные власти.

В Запорожье шестеро раненых и 29 домов повреждены и разрушены в результате утренней атаки КАБами, сообщает ОВА.

Война в Украине идет уже 960-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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