В школах введут обязательный предмет "Защита Украины". Его могут вести офицеры запаса или резервисты
Украинские школьники вместо привычного предмета "Защита Отечества" будут изучать обновлённый предмет под названием "Защита Украины". Таким образом школьников будут подготавливать для участия в национальном сопротивлении.
Об этом говорится в постановлении Кабинет Министров.
Данный предмет будет обязательным для 10-х и 11-х классов. Цель - рассказать школьникам, какие знания и умения необходимы для обороны страны, и научить их правильно действовать в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Преподавать намерены как теоретические занятия, так и практические.
Также представители Минобороны и воинских частей ВСУ могут помогать учителям как в подготовке учебного плана, так и в проведении занятий. Однако, все эти моменты должны быть согласованы.
В качестве педагога могут выступать офицеры запаса или резервисты офицерского состава, способные по возрасту и состоянию здоровья качественно проводить занятия.
"Страна" подробно писала о сути порядка общевоенной подготовки граждан Украины к "национальному сопротивлению" и всех деталях.
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