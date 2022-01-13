Украинские школьники вместо привычного предмета "Защита Отечества" будут изучать обновлённый предмет под названием "Защита Украины". Таким образом школьников будут подготавливать для участия в национальном сопротивлении.

Об этом говорится в постановлении Кабинет Министров.

Данный предмет будет обязательным для 10-х и 11-х классов. Цель - рассказать школьникам, какие знания и умения необходимы для обороны страны, и научить их правильно действовать в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Преподавать намерены как теоретические занятия, так и практические.

Также представители Минобороны и воинских частей ВСУ могут помогать учителям как в подготовке учебного плана, так и в проведении занятий. Однако, все эти моменты должны быть согласованы.

В качестве педагога могут выступать офицеры запаса или резервисты офицерского состава, способные по возрасту и состоянию здоровья качественно проводить занятия.

"Страна" подробно писала о сути порядка общевоенной подготовки граждан Украины к "национальному сопротивлению" и всех деталях.

Кроме этого, недавно глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что воевать против России в случае начала войны будут 90% украинцев. То есть и женщины, и дети, и пенсионеры. "Страна" разобралась в заявлениях Ермака и узнала, сколько украинцев готовы на самом деле воевать с Россией.