Информация газеты Politico о том, что в Украине разработан план обеспечения преемственности власти на случай смерти Владимира Зеленского, является некорректной.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада".

"Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности. Для чего это сделало уважаемое издание Politico, мне сложно сказать", - отметил он.

Данилов добавил, что наличие таких слухов вызывает вопросы к тем представителям власти, кто общается с зарубежной прессой и предоставляет подобные сведения.

Напомним, Politico написала, что Украина имеет план передачи власти на случай гибели президента Зеленского. И что заметную роль в переходе власти будет играть нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

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