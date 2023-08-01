Сегодня, 1 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу атак РФ по приграничным областям, Харькову, Кривому Рогу и Херсону. Также заслушал доклад о ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Утро началось с важных докладов. Министра Клименко – по ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову. Враг атаковал Харьков пятью "Шахедами". Все службы на местах попадания работают", - написал Зеленский.

Также глава СБУ Малюк доложил о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога, Херсона.

Президент заслушал доклады главкома Залужного, командующих Сырского и Тарнавского о ситуации на фронте. Также командующий Олещук сообщил о деталях применения ПВО.

Кроме того, был и закрытый доклад начальника ГУР Буданова, сообщил Зеленский.

Напомним, сегодня ночью Харьков подвергся атаке беспилотников. Попали в трехэтажное здание учебного заведения спорткомплекс. Ранен один человек.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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