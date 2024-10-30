Соединенные Штаты намерены защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Ким Ён Хеном.

"Сегодня я заверил министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хена, что Соединенные Штаты остаются полностью привержены обороне Республики Корея, и наши обязательства по расширенному сдерживанию остаются железными", - подчеркнул Остин.

Он добавил, что это обязательство подкреплено полным спектром американских сил и средств обороны.

"Обычной противоракетной обороны, ядерных и передовых неядерных сил и средств. Мы также вернулись к широкомасштабным учениям с нашими союзниками из Республики Корея. И это усиливает нашу общую готовность и оперативную совместимость", - сказал глава Минобороны США.

Как мы писали, весной лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал армию КНДР лучше "готовиться к войне" и провел военные учения, имитирующие захват южнокорейских постов охраны.

Напомним, недавно КНДР обвинила Южную Корею в запуске дронов с листовками в сторону Пхеньяна и пригрозила "ужасной катастрофой".

Также в Белом доме подозревают, что КНДР начнёт боевые действия перед выборами президента США.