В Пентагоне пообещали защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие
Соединенные Штаты намерены защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Ким Ён Хеном.
"Сегодня я заверил министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хена, что Соединенные Штаты остаются полностью привержены обороне Республики Корея, и наши обязательства по расширенному сдерживанию остаются железными", - подчеркнул Остин.
Он добавил, что это обязательство подкреплено полным спектром американских сил и средств обороны.
"Обычной противоракетной обороны, ядерных и передовых неядерных сил и средств. Мы также вернулись к широкомасштабным учениям с нашими союзниками из Республики Корея. И это усиливает нашу общую готовность и оперативную совместимость", - сказал глава Минобороны США.
Как мы писали, весной лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал армию КНДР лучше "готовиться к войне" и провел военные учения, имитирующие захват южнокорейских постов охраны.
Напомним, недавно КНДР обвинила Южную Корею в запуске дронов с листовками в сторону Пхеньяна и пригрозила "ужасной катастрофой".
Также в Белом доме подозревают, что КНДР начнёт боевые действия перед выборами президента США.