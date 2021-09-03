Президент России Владимир Путин считает, что представителей "Талибана", которые захватили власть в Афганистане, стоит присоединить к другим цивилизованным народам, чтобы с ними было легче взаимодействовать.

Об этом глава РФ сказал в ходе Восточного экономического форму во Владивостоке в пятницу, 3 сентября.

По словам Путина, Москва не заинтересована в распаде Афганистана, поскольку в таком случае диалог вести будет не с кем. При этом на территории Афганистана действуют разные организации и это может стать угрозой для безопасности России.

"А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, так скажем, в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять", - сказал Путин.

В таком случае, по мнению президента РФ, появится возможность поднимать вопрос соблюдения цивилизованных правил в рамках взаимоотношений.

Напомним, в Афганистане талибы начали наступление на провинцию Панджшер, которую удерживает лояльное к свергнутому правительству сопротивление. С обоих сторон погибли бойцы.

Также "Страна" сообщала, что лидером нового афганского правительства станет религиозный лидер, глава Исламского Эмирата Афганистан и руководитель "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.